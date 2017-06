Orly: il veut empêcher des jeunes d'ouvrir une bouche d'incendie, il reçoit un coup de clé à molette

Pour un geste citoyen, il a été gravement blessé. En pleine vague de chaleur, un homme a voulu empêcher, jeudi 22 à Orly (Val-de-Marne), un groupe de jeunes d'ouvrir une bouche d'incendie, pratique qui peut paraître ludique mais entraîne de sérieuses conséquences.

Bien mal en a pris à Mamadou, 37 ans, qui a été frappé à plusieurs reprises par au moins trois de ces individus, notamment par un coup de clé à molette, selon Le Parisien qui dévoile l'affaire. Les faits sont assez éloquents puisqu'une vidéo a été tournée par un témoin. Elle ne permet pas de voir le début de l'altercation.

Elle montre cependant l'homme recevoir plusieurs coups au visage tandis qu'on entend le bruit de l'eau qui jaillit non loin de là. Et pour faire bonne mesure, un autre adolescent lui a volé son téléphone portable. On ne voit en revanche personne intervenir.

Le trentenaire a été gravement blessé et présente plusieurs troubles faciaux qui l'empêchaient encore de parler au lendemain des faits. Il a également eu l'épaule luxée.

Maigre consolation pour lui, l'auteur présumé du coup de clé à molette a été rapidement interpellé par les policiers dépêchés sur place. Agé de 20 ans, il est connu des services de police et est toujours sous le coup d'une interdiction de sortir du pays et de porter une arme. L'enquête pour violences volontaires aggravées et vol en réunion se poursuit pour identifier les autres agresseurs.

Les ouvertures de bouches d'incendie se comptent par centaines chaque jour de fortes chaleurs en Ile-de-France, malgré la prévention contre ce genre de comportement. Ces agissements font risquer un "manque d'eau" ou un débit insuffisant "si les pompiers doivent éteindre un incendie", des inondations d'"équipements électriques et des caténaires" de voies ferrées, des risques d'électrocution et d'accidents sur la voie publique, énumèrent les pompiers de Paris.

[#streetpooling]#canicule2017 Attention pratique=délit : 5 ans de prison + 75 000 euros d'amende pic.twitter.com/xHiO7j4ju0 — Police Nationale (@PoliceNationale) 22 juin 2017

Il s'agit également d'un délit passible de 5 ans de prison et 75.000 euros d'amende, prévient la police nationale.