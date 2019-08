Orly: un homme interpellé avec un couteau avant d'embarquer

Une femme se présentant comme la sœur de l'individu qui a été interpellé soupçonnait son frère de vouloir "faire une attaque". Un homme en possession d'un couteau en céramique dans son bagage à main a été arrêté ce jeudi en fin d'après-midi à l'aéroport d'Orly. Il a été placé en garde à vue dans la foulée.

Selon les informations de RTL, l'individu a été arrêté dans l'aérogare, alors qu'il s'apprêtait à embarquer dans un vol Transavia vers Barcelone. La lame en céramique de son couteau lui avait permis de déjouer les contrôles de sécurité de l'aéroport.

Quant à la femme qui a prévenu les autorités aéroportuaires, il semble qu'il s'agisse en réalité de la compagne de suspect et non de sa sœur et qu'ils s'étaient disputés avant les faits. C'est d'ailleurs ce qu'a expliqué l'individu au cours de sa garde à vue.

L'homme, né en 1985, est connu pour des faits de délinquance mais n'était pas fiché S. L'enquête, confiée aux hommes de la police aux frontières, qui a été ouverte devra déterminer si cet homme voulait effectivement ou non commettre un attentat.

Le 14 août, une femme a été condamnée à huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Deux jours avant, elle transportait un pistolet chargé dans son bagage cabine dans une zone de transit à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Au cours de son procès, elle a expliqué qu'elle et sa famille étaient sur le point de déménager aux États-Unis et qu'elle souhaitait tenir l'arme hors de portée de ses enfants en la gardant sur elle.