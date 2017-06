Ormes: un couple retrouvé mort dans leur domicile en flammes, la piste du meurtre évoquée

Ils sont décédés dans des circonstances étranges. Un homme et une femme ont été retrouvés morts dans leur maison en flammes située aux Ormes, dans la Vienne, jeudi 29. Selon les informations de La Nouvelle République qui cite une source proche du dossier, la piste du drame familial serait privilégiée.

Les pompiers et les gendarmes ont été avertis en fin de matinée d'un début d'incendie dans le domicile fami. Les parents ont été découverts dès l'arrivée des secours, ils étaient déjà décédés. Quand aux trois enfants, deux garçons et une fille (un majeur et deux autres mineurs), ils n'étaient pas présents dans la maison au moment des faits. Leurs grands-parents ont été contactés afin qu'ils prennent les prennent en charge.

A ce stade, les circonstances du drame restent encore inconnues, "les pompiers ont été alertés ce midi pour un début d'incendie. Un couple d'une quarantaine d'années a été retrouvé mort. Je ne peux pas vous en dire plus", a déclaré le maire de la ville à La Nouvelle République. Le parquet de Poitiers, chargé de l'enquête, n'a pas communiqué sur l'affaire. Il ne confirme pas la version des faits avancée par le journal local comme quoi,"le mari aurait appelé les secours ou la gendarmerie dans la matinée en disant avoir fait une bêtise. Il aurait tué sa femme avant de mettre fin à ses jours et de provoquer un début d'incendie dans la maison".