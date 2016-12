"Où est le commissariat, on veut le faire sauter": trois hommes arrêtés à Lyon

Est-ce une blague de très mauvais goût à laquelle les auteurs se sont finalement laissé prendre? Ou y’avait-il une authentique volonté d’aller plus loin? Trois hommes ont été interpellés mardi 27 au petit matin à Lyon. Ils auraient projeté selon des témoignages une attaque contre l’hôtel de police à la grenade. C'est du moins ce qu'ils annonçaient. Ils ont été trahis par… un passant à qui ils avaient demandé leur chemin en expliquant leur projet.

Les trois jeunes hommes, originaires de l’Ain et âgé de 24, 21 et 19 ans circulaient ainsi en voiture dans la nuit de lundi 26 au mardi 27, abordant les passants avec cette étrange demande. "Où est le commissariat? on veut le faire sauter", précisant vouloir utiliser pour cela des grenades.

Parmi les témoins (sans que l’on sache si la personne a été sollicitée ou non pour le chemin) de cette étrange demande se trouvera un militaire professionnel qui notera le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule. A 5 heures du matin le mardi, les trois individus sont repérés devant l’hôtel de police Marius Berliet dans le 8e arrondissement. Reconnaissant la voiture grâce au signalement, les policiers procèdent immédiatement à leur arrestation.

La fouille du véhicule et de ses occupants ne montrera la présence ni du moindre matériel explosif. Deux des trois hommes ont été laissés libres sans poursuite après leur audition, le troisième a reçu une convocation en Maison de justice et du droit (MJD) le 25 janvier prochain, laissant entendre qu’il n’y avait rien de "sérieux" dans ce projet. Reste à savoir ce qui a motivé ce qui s’apparente à une vague farce potache. Et pourquoi également les hommes ont poussé le "jeu" jusqu’à finir la nuit en se rendant devant le commissariat.