Irma: un jeune surfeur meurt en voulant prendre une vague provoquée par l'ouragan à La Barbade

Tous les surfeurs rêvent de pouvoir prendre un jour la plus grosse vague du monde. Zander Venezia, 16 ans, y pensait sans doute aussi. Mais ce rêve lui a été fatal. Le jeune surfeur professionnel est mort mardi 5 à La Barbade alors qu'il surfait avec des amis dans un endroit très rocailleux appelé "Box by Box", alors que l'ouragan Irma se renforçait au large.

Selon le site Surfline, il a été happé par une vague et a été entraîné au fond de l'eau, sa tête heurtant violemment les rochers. Selon un de ses instructeurs, Alan Burke, qui ne se trouvait pas avec lui au moment du drame, ses amis ont tenté de le ramener rapidement à la plage. "Zander saignait beaucoup mais il ne bougeait pas. Ils ont essayé de le réveiller puis l'ont tiré vers la plage. Mais c'était dur parce que cet endroit est miné de rochers", a-t-il expliqué, ajoutant ensuite que "les secours (avaient tenté) de le ranimer pendant 75 minutes". En vain. A son arrivée à l'hôpital, Zander Venezia a été déclaré mort.

Le jeune homme a été victime d'un phénomène que l'on appelle dans le jargon du surf un "close-out", qui survient quand une grosse vague se referme subitement sur le surfeur au lieu de former un tube.

La Barbade ne se situait pas dans l'œil de l'ouragan Irma qui est passé plus au nord des Antilles. Mais les intempéries étaient tout de même violentes et la houle très forte en mer.

A Barbuda, Saint-Barthélémy et Saint-Martin, la situation est apocalyptique. Les contacts ont longtemps été rompus et les îles dévastées. Un premier bilan provisoire faisait état ce jeudi 7 d'au moins neuf morts et une vingtaine de blessés, mais il y avait encore de nombreux disparus à l'heure où le soleil se levait sur ces îles.