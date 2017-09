Ouragan Irma: les habitants de Miami se préparent au pire

Après avoir ravagé Saint-Martin et Saint-Barthélemy, l'ouragan Irma se dirige désormais vers Haïti et la pointe de la Floride, sur la côte est des Etats-Unis, où se trouve Miami. Les habitants fuient la ville pour éviter les vents violents, qui pourraient atteindre 210 kilomètres par heure, et la montée des eaux annoncés.