Outreau: il force sa nièce à se mettre à 4 pattes et abuse sexuellement d'elle, 18 mois avec sursis

Pour lui, il s'agit d'un dérapage et il n'avait jusque-là aucun antécédent dans une quelconque affaire de pédophilie. Le quotidien La Voix du Nord rapporte ce mardi 12 le procès devant le tribunal correctionnel de Boulogne d'un homme accusé d'attouchements sexuels sursa petite nièce.

Les faits se déroulent en 2014 à Outreau (Pas-de-Calais). Séparé de sa femme, l'accusé invite sa nièce à venir jouer chez lui, avec sa petite fille. Mais au lieu de laisser les petites s'amuser entre elles, il décide d'emmener la victime dans sa chambre. Là, il lui impose de se mettre à quatre pattes et pratique sur elle des attouchements pervers, mais n'ira pas jusqu'au viol. A la barre, l'homme parlera d'un déclic avant de franchir la ligne rouge entre le délit sexuel et le crime.

Lors du procès, c'est l'incompréhension générale qui domine. L'individu n'a aucune condamnation à son actif, n'est pas alcoolique ni toxicomane. "J’ai fait une bêtise, j’en suis bien conscient. Mais je ne suis pas un pédophile (…) Je m’excuserais auprès d’elle (la victime, NDLR) autant de fois que je le pourrais".

Son avocate plaidera également pour l'acte pulsionnel sans explication, et qui n'a pas vocation à se reproduire. "ll était isolé, renfermé sur lui-même. Il n’était plus rien et c’est ce rien qui a déclenché son passage à l’acte" explique-t-elle pour assurer la défense de son client qui assure, lui, qu'il acceptera la sanction. L'homme a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, et évite donc la case incarcération. Il devra également s'acquitter de 5.000 euros de dommages et intérêts et a une interdiction formelle de rentrer en contact avec la victime.