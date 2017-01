Oyonnax: pour empêcher le vol de sa voiture, il s'accroche au toit pendant 5 km

La scène était digne d'un film d'action et pourtant elle s'est joué dans les rues d'Oyonnax (Ain), dimanche 1er janvier. Un jeune homme s'est jeté sur le toit de sa voiture qu'un individu était en train de lui voler, et il a réussi à tenir agrippé pendant cinq kilomètres, a rapporté Le Progrès.

Les faits se sont dérouler le lendemain de la nouvelle année. Osama Aoukili, le propriétaire du véhicule, voit sa voiture sur le point d'être subtilisée. Ni une ni deux, il bondit sur le toit de son véhicule et s'y accroche pour ne pas le perdre. La course folle s'engage d'abord dans les rues de la ville. Puis, encore plus dangereux, le voleur a engagé la voiture volée sur l’autoroute A404, avec des pointes à 130 km/h.

Malgré sa situation particulièrement délicate, Osama Aoukili parvient à s'emparer de son téléphone portable et a composé le numéro de forces de la l'ordre.

La police s'engage donc à la poursuite du voleur alors que le propriétaire est toujours fermement agrippé au capot de son véhicule. Après 7 minutes passées dans cette situation délicate, Osama Aoukili parvient à se dégager de la voiture en profitant d'un dos d'âne pour se jeter au sol. Il souffre de quelques contusions et égratignures mais pas de blessures graves. L'aventure aurait toutefois bien plus mal finir.

Le voleur a, quant à lui, été interpellé peu après. Il doit être présenté au parquet de Bourg-en-Bresse dans les prochains jours.