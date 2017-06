Paris: des bitumes anti-bruit et anti-chaleur pour réduire les nuisances sonores

Les habitants des grandes agglomérations sont nombreux à se dire gênés par les nuisances sonores, une cacophonie difficile à supporter, notamment en période de grande chaleur. Face à ce constat, la ville de Paris a donc eu l'idée d'expérimenter différents des types de bitumes, pouvant à la fois atténuer le bruit de la circulation routière mais aussi permettre de rafraîchir l'air. Au total, trois types de revêtement seront testés. Elles ont été retenues pour leurs "propriétés phonique et thermique, ainsi qu'une durabilité acceptable".

D'un coût de 2,9 millions d'euros, le projet a été voté mardi 6 par le Conseil de Paris et sera en partie financé par le programme européen pour l'environnement et le climat. Et pour mener à bien ce projet, la Ville de Paris a candidaté avec un collectif composé de l’entreprise de construction routière Colas, d’EuroVia et de l’association Bruitparif.

Concrètement, cette expérimentation, qui devrait permettre d'améliorer le quotidien des Parisiens et des touristes, devrait avoir lieu en 2018 sur l'avenue du Général Leclerc dans le XIVe arrondissement de la capitale. Deux autres zones, encore à l'étude, devraient également y bénéficier.

Pour rappel, 22% de la population parisienne est impactée par les nuisances sonores. Un chiffre inquiétant puisque selon l'Agence européenne de l'environnement, les nuisances sonores sont à l'origine de plus de 10.000 décès prématurés par an en Europe. Parmi eux, quelque 6.700 victimes du bruit ambiant succomberaient à des crises cardiaques et 3.300 à des accidents vasculaires cérébraux (AVC).