Paris: des policiers interviennent pour désarmer un homme dans la rue, il s'agit de l'un de leurs collègues

Dans le jargon policier, on appelle cela une "bavure". Et si celle-ci n'a pas provoqué de blessures, elle demeure quelque peu embarrassante. Des policiers de la Brigade anti-criminalité (la BAC) sont intervenus pour désarmer un homme jeudi 22. Après l'avoir maîtrisé, il s'est avéré que le suspect en question… était un autre policier.

Les faits se déroulent en plein après-midi dans le XIIe arrondissement de Paris. Un passant appelle la police signalant un homme qui marche dans la rue portant à la ceinture une arme de poing. Ni une, ni deux, les hommes de la BAC interviennent en pleine voie publique. Ils se jettent sur l'individu, le ceinturent, et lui subtilisent son arme. Le suspect n'oppose aucune résistance face à l'intervention policière. Et pour cause: il est également policier.

Il s'agissait en effet d'un homme de la Brigade de recherche et d'intervention, en l'occurrence son médecin chef. Une fois désarmé, calmement, l'homme a pu justifier de son état et de son autorisation de porter officiellement une arme. Les choses sont rentrées dans l'ordre malgré leur caractère embarrassant.

Pour essayer de comprendre la nature de la "boulette", les policiers se sont justifiés en expliquant que le visage du médecin chef de la BRI n'était pas connu des hommes de la BAC puisque les hommes de la BRI interviennent le plus souvent avec une cagoule sur le visage. Ce qui fait dire dans les pages du quotidien Le Parisien à un policier, a priori sur le ton de l'humour: "S'il avait porté sa cagoule de la BRI, les collègues l'auraient sans doute reconnu".