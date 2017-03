Paris: deux voleurs s’emparent de 400.000 euros de bijoux et diamants

Un couple de touristes américains s'est fait cambrioler à Paris jeudi 9 au soir. Les deux étrangers étaient stationnés dans un parking sous la place Vendôme, haut lieu de la joaillerie parisienne, dans le 1er arrondissement.

Ils s'apprêtaient à reprendre leur véhicule lorsque deux hommes ont surgi et les ont abordés. Selon les informations du Parisien, les deux individus ont menacé le couple avant de s'emparer d'un sac qui se trouvait sur la banquette arrière de la voiture. Ce sac contenait une importante quantité de bijoux et de diamants pour un montant total estimé à 400.000 euros. Une fois avoir fait main basse sur le précieux butin, les deux malfaiteurs ont immédiatement pris la fuite sans être inquiété. Les enquêteurs du 1er district de police judiciaire (DPJ) ont été chargés des investigations.

En décembre 2016, un autre cas important de vol de bijoux à Paris avait été recensé. Par un tour de passe-passe, un homme avait dérobé plus de cinq millions d'euros de bijoux dans la joaillerie De Grisogono, rue de la Boétie dans le 8e arrondissement. Le voleur s’apprêtait à acheter deux diamants et deux bagues serties de pierres précieuses, mais plutôt que de confirmer son achat, l’homme avait trouvé le temps de remplir les boîtes et d’emporter le pactole. La supercherie avait été aperçue deux heures après les faits et le malfaiteur arrêté en Roumanie une dizaine de jours plus tard.

C'est également dans la capitale française que la star des réseaux sociaux Kim Kardashian s'était faite dérober ses bijoux en octobre dernier.