Paris: elle vole 1,6 million d'euros de bijoux et les remplace par des bouillons cubes

Une joaillerie du 1er arrondissement de Paris s'est fait dérober 1,6 million d'euros de bijoux mercredi soir vers 21h. La personne responsable de ce vol serait une jeune femme qui se serait fait passer pour une princesse tout droit venue des Emirats Arabes Unis.

La voleuse aurait ainsi essayé plusieurs parures vendues par la bijouterie Ermel qu'une employée lui a présenté.

Finalement, la jeune femme a choisi certaines des parures qu'elle a fait placer dans un écrin. C'est probablement juste après, selon LCI, que le vol a eu lieu.

La fausse princesse a en effet fait semblant de téléphoner à son époux et s'est légèrement déplacée de sorte que la bijoutière ne puisse plus voir l'écrin. Là, et certainement avec l'aide d'une complice présente sur les lieux avec elle, elle aurait échangé les parures avec des bouillons cubes pour imiter leur poids et confondre la vendeuse.

La fausse cliente a ensuite convenu avec la vendeuse de repasser le lendemain pour régler le somme due pour l'achat des bijoux. La vendeuse a ainsi rangé l'écrin et salué la "princesse".

Mais jeudi, la jeune femme n'est pas revenue comme prévu et la vendeuse a donc ouvert l'écrin et à sa grande surprise, les bijoux n'y étaient pas. Si elle pensait au début qu'ils avaient été remplacés par des chocolats, il s'agirait bien de bouillons cubes.

Une enquête a été ouverte et la brigade de répression du grand banditisme a été saisie. Le butin est estimé à 1.622.800 euros.