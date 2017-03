Paris: grande manifestation de pompiers pour dénoncer leurs conditions de travail

Les soldats du feu vont descendre dans la rue ce mardi 14. À l'appel de sept syndicats (CFDT, CGT, CFE-CGC-AS, FA/SPP-PATS, CFTC-SPA, SUD SDIS, UNSA), les agents des Services Départementaux d'Incendie et de Secours (SDIS), c'est-à-dire les pompiers relevant de la fonction publique territoriale, doivent manifester à Paris pour dénoncer leurs conditions de travail.

Ils défileront de la place de la République jusqu’à la place de la Nation. "Nous attendons 5.000 pompiers", a avancé Sébastien Bouvier, référent national pour les Pompiers-PATS de la CFDT. D’après France Bleu, "les syndicats ont demandé une audience à Bruno Le Roux, ministre de l’Intérieur. Ce dernier n’a pour le moment pas répondu à cette demande".

De son côté, la préfecture de police de Paris a annoncé que la circulation serait interdite sur le parcours de la manifestation à partir de midi pour des raisons de sécurité. Les voies suivantes, qui entourent le parcours resteront ouverte à la circulation: rue Saint-Martin, rue Réaumur, rue de Bretagne, rue Commines, rue Oberkampf, boulevard Richard-Lenoir, boulevard Jules-Ferry, quai de Valmy, rue Léon-Jouhaux, rue Beaurepaire, rue Albert Thomas, rue de Lancry et rue René Boulanger.

Pêle-mêle, les syndicats de pompiers dénoncent "les politiques d’austérité et de restriction budgétaire", "la sur-sollicitation induite par la réduction des effectifs de sapeurs-pompiers", "la précarisation des emplois" et "les actes d’incivilité de plus n fréquents dont sont victimes les sapeurs-pompiers".

Ouest France rappelle "qu'en 2015 (derniers chiffres disponibles), les pompiers ont assuré 4,45 millions d’interventions, en hausse de 3,7 % par rapport à l’année précédente, et ils ont pris en charge 3,53 millions de victimes, en hausse de 4,4 %".