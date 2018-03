Paris: il sort une arme devant la police, il est immédiatement abattu

Il a sorti une arme pour menacer les policiers qui venaient l'arrêter, il a été abattu. Lundi soir, un homme de 45 ans a trouvé la mort lors d'une opération lorsque l'un des fonctionnaires se sentant menacé a ouvert le feu, comme le rapporte Le Parisien.

Les faits se déroulent dans le 15e arrondissement de Paris. Un individu âgé de 45 ans en cours de séparation avec sa compagne se rend sur le lieu de travail de cette dernière à la clinique Blomet, visiblement pour la menacer ou la prendre à partie. Il lui annonce son intention de revenir en fin de journée, armé.

La femme apeurée prévient alors les forces de l'ordre pour lui indiquer que son compagnon la menace et s'apprête à revenir. Ce qu'il va effectivement faire aux environs de 20h, entraînant cette fois l'intervention des forces de l'ordre. Un dispositif est mis en place pour coincer le suspect, qui est ressorti du bâtiment, et qui se trouve au moment du drame dans les rues environnant la clinique.

Un groupe de policiers en uniforme l'aperçoit et se dirige alors vers lui pour le contrôler lorsque le quadragénaire dégaine son arme. Cette dernière est un pistolet d'alarme chargé de munitions de type grenaille. Des projectiles sans grand danger à longue distance mais qui peuvent occasionner de sérieuses blessures à bout portant. De plus, les pistolets d'alarme imitant parfois des modèles connus sont difficiles à distinguer d'armes autrement plus dangereuses à une certaine distance.

Voyant le pistoler dégainé, l'un des policiers sort lui aussi son arme et ouvre le feu et tire à deux reprises visant l'homme qui, touché, s'effondre.

La victime a reçu une balle dans la région du cœur. Malgré l'intervention presque immédiate des secours, rien ne pourra être fait pour sauver le quadragénaire qui décèdera sur place. Le quartier a été bouclé dans la foulée.