Paris: ils volent leurs portables et les poussent dans le canal

Tout ça pour des portables. Selon une information rapportée ce vendredi 9 par Le Parisien, trois enfants de 12 ans ont été violemment agressés la semaine dernière par des adolescents à Paris. Le premier a été roué de coups samedi 3 alors qu'il marchait près du canal de Saint-Denis sur le boulevard Macdonald, vers 20h.

Ses malfaiteurs âgés de 13 et 16 ans se sont emparés assez rapidement de son portable et l'ont forcé à se jeter plusieurs fois dans l'eau glacée du canal. Une scène immortalisée par les deux agresseurs avec le téléphone de la victime.

Quelques jours plus tard, mercredi 7, les malfaiteurs ont recommencé et s'en sont pris à deux enfants sur le quai de la Marne, près du pont de la rue de l’Ourcq. Il était aux alentours de 17h lorsque l'agression s'est produite. Ils les ont roués de coups, leur ont volé une trottinette et leurs portables puis les ont poussés dans l'eau.

"Les trois victimes ne souffrent que d’hématomes, précise une autre source. Mais un drame aurait pu arriver", a expliqué au quotidien une source proche du dossier. La première victime a décidé de porter plainte.

Finalement, les deux adolescents ont été interpellés jeudi 8 au soir par les policiers de la brigade anti-criminalité du XIXe arrondissement, une arrestation rendue possible grâce à l'identification de leur visage sur la vidéo qu'ont pu visionner les forces de l'ordre. Ils ont été placés en garde à vue.

Comme le rappelle le site officiel de l'administration française, la majorité pénale s'applique à 18 ans. Pour les mêmes faits, un mineur ne peut donc pas être sanctionné aussi durement qu'un majeur (sauf cas rarissimes). Les sanctions qui peuvent lui être appliquées évoluent avec son âge. Un mineur peut aller en prison à partir de 13 ans.