Paris - Policier attaqué à Notre-Dame: un message, probablement issu de Daech, menaçait la France de nouveaux attentats

ATTENTAT - Y a-t-il un lien direct avec la menace reçue? Alors que le parquet antiterroriste a été saisie de l'enquête après l'attaque de policier par un homme armé d'un marteau sur le parvis de l'église Notre-Dame de Paris, cette attaque se déroule quelques jours après l'émission d'un message évoquant de nouveaux attentats en France.

Dans un compte Telegram (la messagerie cryptée fréquemment utilisée par les terroristes de Daech), un message avait été diffusé et annonçait "au peuple croisé français" le pire si l'Hexagone ne stoppait pas ses opérations militaires en Syrie. "Ô peuple de France, exigez de votre gouvernement l'arrêt de sa campagne contre l'Etat Islamique, dans le cas contraire, nous ménerons (sic) des opérations d'invasion et d'horreur comme vous avez déjà vécu dans la ville de Paris et de Nice". Ce message explicite était signé des "soldats de l'Etat Islamique en France".

Un compte telegram se réclamant de l'#EI diffuse un message adressé au peuple français signé par "Les soldats de l'Etat islamique en France" pic.twitter.com/pLX9mEtDpb — Romain Caillet (@RomainCaillet) 5 juin 2017

Selon le chercheur spécialiste sur les questions islamistes, ce texte n'émane pas "du canal primaire de l'EI sur Telegram" . Mais il assure que "ce message semble émaner de l'organisation et non pas de sympathisants". S'il n'est pas absolument certain que le contenu soit authentique, l'expert le juge néanmoins "crédible".

Le "tempo" entre le message et l'action menée ce mardi 6 contre des policiers de l'église Notre-Dame (en admettant qu'il s'agisse bien d'une action revendiquée par Daech, ce qui n'est pas encore confirmé) tendrait donc à donner du crédit au message et à la volonté de l'organisation terroriste de préparer de nouvelles actions dans l'Hexagone.

Daech s'est montré particulièrement actif ces dernières semaines contre les pays impliqués dans des actions militaires dans son fief irako-syrien. L'Etat islamique a en effet revendiqué l'attentat de Londres samedi 3 qui a provoqué la mort de six personnes, comme l'attentat lors du concert d'Ariana Grande à Manchetser qui a fait 22 victimes. L'EI a aussi revendiqué une action en Australie, une prise d'otage qui a provoqué lundi 5 la mort d'une personne en plus du terroriste, abattu par la police.