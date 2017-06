Paris: un bus à étage transportant des touristes s'encastre dans un tunnel, au moins 4 blessés (vidéo)

L'accident est rarissime et le bilan est lourd. Un bus pour les touristes a été victime d'un accident de la circulation dans Paris sous un tunnel passant sous la Seine. Les circonstances précises de l'accident de sont pas encore connues avec certitude mais le bilan s'annonce déjà sévère. Quatre personnes ont été blessées et une se trouve dans un état grave.

Le bus fait partie des très nombreux véhicules de ce type qui arpentent la capitale. Conçu sur deux étages, le bus en question a pris aujourd'hui un itinéraire peu ordinaire. En effet, du fait des événements organisés dans la capitale pour promouvoir les Jeux olympiques, de nombreuses voies de circulation ont été coupées. Ce qui a poussé le bus à emprunter le tunnel du pont Alexandre III, à la limite du VIIe et du VIIIe arrondissement. La taille du bus par rapport au tunnel serait la cause de l'accident et les blessés se sont retrouvés encastrés dans la tôle.

Le véhicule est exploité par la compagnie Big Bus reconnaissables notamment grâce à leur couleur rouge vif.