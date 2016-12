Paris: un homme entre la vie et la mort après avoir reçu 10 coups de couteau dans un bus de nuit

Difficile de connaitre le motif qui a provoqué un tel déchainement de violence mais il est certain que ce dernier est futile au regard des dégâts provoqués par cette agression d'une rare violence. Un homme de 29 ans, de nationalité érythréenne, se trouve entre la vie et la mort après avoir été poignardé à 10 reprises, dans la nuit de jeudi 22 à vendredi 23, selon des informations du Parisien.

Les faits se sont déroulés vers 3 heures du matin dans le Noctilien 43, le bus de nuit qui relie la gare de l'Est à Sarcelles. A l'arrêt de la rue Lafayette (Xe arrondissement de Paris), l'un des passagers du bus s'est jeté sur la victime et l'a violemment poignardé à de multiples reprises. Les autres personnes présentes dans le bus, effrayés et choqués, n'ont rien pu faire.

L'agresseur a immédiatement pris la fuite une fois son forfait accompli mais il a été interpellé peu de temps après par les hommes de la police régionale des transports, alertés par le chauffeur du bus où s'était déroulé le drame.

Identifié par des témoins, le suspect a cependant été en garde à vue différée, au vu de son état d'ivresse avancée. Une enquête a été ouverte pour "tentative d'homicide volontaire" et a été confiée à cette même police régionale des transports.

Selon certains témoignages mentionnés par le site le quotidien, les coups ont succédé à une simple dispute pour une place assise.

La victime a été prise en charge par les secours rapidement arrivés sur place et transportée en urgence à la Pitié Salpêtrière. Placé en coma artificiel, il est actuellement