Paris: un homme se suicide en se jetant dans le vide au magasin Printemps de l'Homme

Le nouveau fleuron des grands magasins de la capitale n'était ouvert que depuis deux semaines, avant qu'un fait divers sordide ne vienne subitement ternir son image. Ce jeudi 16, un homme s'est en effet suicidé à l'intérieur du Printemps de l'Homme, en se jetant du haut de l'escalator central du magasin, au huitième étage.

C'est dans l'après-midi que le drame s'est déroulé. Alors que la clientèle française et internationale déambule dans le flambant neuf magasin –ouvert le 31 janvier– situé au 64, boulevard Haussmann dans le IXe arrondissement, un homme, un sexagénaire, commet l'irréparable. Se rendant au dernier étage du bâtiment il se jette alors dans le vide, à l'intérieur du magasin, et s'écrase six étages plus bas, sur un sol en verre qui se déploie sur une hauteur de 26 mètres, créant un effet architectural au centre du magasin.

La police et les pompiers interviennent rapidement sur les lieux et peu d'informations sont données sur le profil de la victime et le déroulé exact des faits. Deux certitudes cependant: primo, il s'agit bien d'un visiteur du magasin et non pas d'un membre du personnel, secundo, le geste est bien volontaire et n'a pas été provoqué par une chute involontaire. Le quotidien Le Parisien évoque lui un homme âgé de 69 ans et résidant dans le XIIe arrondissement. Des images de vidéosurveillance le montreraient errant dans le magasin avant de se laisser tomber dans le vide. Aucune note n'a été laissée sur place pouvant expliquer ce geste.

Evacué, le magasin a été fermé aux clients le reste de la journée. Il a pu cependant rouvrir ses portes ce vendredi 17 à 9h35 du matin.