Paris - Policier attaqué à Notre-Dame: l'assaillant a crié "c'est pour la Syrie" annonce Collomb [MAJ]

[ARTICLE MIS A JOUR A 18h15] - Un policier a été violement agressé au marteau ce mardi 6 devant le parvis de Notre-Dame à Paris. L'assaillant a été neutralisé par balles par les forces de l'ordre, il est gravement blessé. Les détonations des tirs de ripostes ont provoqué un mouvement de foule parmi les nombreux badauds présents devant le monument.

Here's a picture of what seems to be the attacker lying in front of #NotreDame, taken from the archdiocese's headquarters @nytimesworld pic.twitter.com/m37ujxWN6M

— Benoît Morenne (@benmorenne) 6 juin 2017