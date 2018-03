Paris: violente agression au cutter dans le métro

La rixe s'est déroulée à la station Breguet-Sabin sur la ligne 5 diu métro parisien et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a provoqué une belle pagaille. Une altercation entre plusieurs personnes a fait trois blessés mardi 13 dans la soirée à Paris. L'agresseur est activement recherché.

La cause de cette agression? Un motif futile: une remarque faite par un voyageur à un homme car il fumait dans le métro. Ce dernier bouscule alors la personne qui lui a fait remarquer son incivilité avant de sortir un cutter et de porter plusieurs coups à sa victime, un agent de la RATP qui n'était pas en service. "Dans la bousculade, deux autres passagers de la rame ont été plus légèrement touchés par les coups de cutter", précise Le Parisien qui révèle l'affaire.

Le blessé a été immédiatement pris en charge par les secours qui ont été appelé par les témoins. Ses jours ne sont pas en danger et ses blessures sont, heureusement, légères.

"Après l’agression plusieurs patrouilles de police et du GPSR (le service de sécurité de la RATP) se sont rendues sur place", rapporte le quotidien qui souligne que le trafic de cette ligne de métro a dû être interrompu plus d'une heure et demie pour le besoin de l'enquête, provoquant une forte perturbation du trafic, notamment en direction des stations très fréquentés de République et de Bastille.

Le trafic a repris normalement à 19h30, et la direction générale de la RATP a précisé qu’ils se tenaient "informés de l’évolution de son état et sont solidaires de son agent dans ce moment difficile". L'auteur des coups de cutter est toujours activement recherché par les forces de l'ordre.