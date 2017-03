Pas-de-Calais: un motard flashé à 273 km/h sur une route limitée à 110

Il a fait exploser les compteurs. Aux alentours de 15h samedi 11, un motard a été flashé à 273 km/h sur la départementale 943 à Tilques (Pas-de-Calais), un axe limité à 110 km/h. Rapidement interpellé, le conducteur a reconnu devant les gendarmes s'être laissé emporter par la puissance de sa Suzuki. Selon le site de la sécurité routière, le conducteur, qui a roulé à plus de 100 km/h au-dessus de la limite réglementaire, risque une amende forfaitaire de 1.500 euros, un retrait de six point sur le permis de conduire, une suspension de trois ans du permis de conduire (sans sursis ni "permis blanc") et une confiscation obligatoire du véhicule en cas de récidive.

Face à ce nouvel écart de conduite, les gendarmes ont appelé à la vigilance à l'approche du printemps. "Avec le retour des beaux jours, les motos fleurissent sur les routes de notre région. Les motocyclistes sont une population particulièrement vulnérable en cas d'accident et le décès de plusieurs d'entre eux est à déplorer depuis plusieurs mois", ont-ils indiqué dans un communiqué précisant qu'une "chute à cette vitesse aurait été fatale pour le pilote et représentait un grave danger pour les autres usagers de la route. Un véhicule lancé à 273 km/h parcourt plus de 80 mètres en une seconde". Ils ont également rappelé que des contrôles étaient "organisés très régulièrement par les militaires de la gendarmerie" afin de rendre les routes plus sûres.

Toujours d'après le site de la sécurité routière, les automobilistes français ne sont pas de très bons élèves: au total, 25% des conducteurs reconnaissent ne pas respecter les limitations de vitesse. Et les raisons sont multiples: au total 57% des personnes interrogées pensent que la route le permet, 34% sont pressés, 31% disent maîtriser leur véhicule, 18% aiment rouler vite tandis que 14% déclarent être pris dans un flot de véhicules. Mais en roulant vite, les conducteurs réduisent leur champ de vision, risquent de perdre le contrôle de leur véhicule et de s'exposer à davantage de fatigue et à la perte de vigilance.