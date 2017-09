Pau: les infirmiers toxicomanes volaient des médicaments à base de morphine

Les policiers de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, ont arrêté mercredi 13 deux infirmiers toxicomanes âgés de 40 ans et accusés d'avoir commis une série de vol dans des hôpitaux. L'homme et la femme, mariés, étaient tout deux sujets à la même addiction à la morphine.

Vivant dans les Hautes-Pyrénées, ils faisaient des missions d'intérim dans les hôpitaux de leur département mais aussi dans les Pyrénées-Atlantiques et la Haute-Garonne. Sujets à des addictions à la drogue depuis des années, selon France Bleu Béarn, ils suivaient des traitements pour essayer de s'en sortir. Mais leurs médicaments à base de méthadone, un opiacé utilisé pour soigner les dépendances, ne leur était pas suffisant.

Ils ont alors décidé de voler les pharmacies des hôpitaux où ils exerçaient. Le plus souvent, c'est la femme qui subtilisait leurs doses indispensables. Mais parfois, il arrivait que ce soit son mari qui dérobe les précieux remèdes.

Mais les hôpitaux ont vite remarqué que certains médicaments à base de morphine disparaissaient, car ceux-ci sont soumis à des contrôles stricts. Dans certains établissements, des témoins les ont vus, dans d'autres, de courtes investigations avaient permis de démontrer que les vols avaient toujours lieux lorsqu'ils étaient de garde.

Les deux n'ont pas nié la dizaine de vols, au cours de l'année, qui leur est reprochée et ont reconnu les faits lors de leur garde à vue. Selon les enquêteurs, les suspects n'auraient pas fait de trafic à partir des produits qu'ils auraient volé et les auraient tous consommés.

Et comme les quantités subtilisées sont restées relativement faibles et que les voleurs ont agis sous l'influence de leur addiction, les policiers les ont relâchés. Ils ont été mis sous contrôle judiciaire et doivent maintenant attendre que se tienne leur procès le 30 janvier prochain. Ils ont cependant interdiction d'exercer.