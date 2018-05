Pau: un homme de 32 ans battu à mort par une bande d'adolescents

Une bande d'adolescents, composée d'une dizaine de jeunes âgés de 14 à 17 ans environ, ont roué de coups et tué un homme de 32 ans originaire du Burkina Faso vendredi 18 au soir à Pau (Pyrénées-Atlantiques).

Les faits se sont déroulés dans le quartier populaire de Saragosse tout près de la caserne des pompiers, entre 19h30 et 20h, selon une information révélée par France Bleu Béarn.

La proximité des services de secours a permis une intervention très rapide mais la victime laissée agonisante par les adolescents, qui ont pris la fuite, était déjà morte à l'arrivée des pompiers.

Des témoins sur place, dont plusieurs mères de famille, ont vite alerté les forces de l'ordre et ont expliqué que les adolescents avaient frappé le trentenaire à coups de pied, de poing, mais aussi de chaise et "d'une barre de plexiglas", d'après une riveraine qui a raconté ce qu'elle a vu dans Sud-Ouest.

L'homme décédé s'appelait Beli Nebié, il avait 32 ans et était originaire du Burkina Faso mais de nationalité française. Il était connu des services de police pour divers faits dont celui de tentative de meurtre.

Une enquête de flagrance a été ouverte pour faire toute la lumière et comprendre ce qui lui est arrivé. Trois personnes ont été placées en garde à vue depuis.

Cécile Gensac, procureure de la République de Pau, a précisé "qu'une autopsie du corps de la victime aura lieu prochainement à l'institut médico-légal de Toulouse".

Ce drame a ravivé les tensions dans le quartier de Saragosse entre les jeunes et les riverains excédés par leur comportement.

Dimanche 20, selon Sud-Ouest, non loin du lieu de la rixe mortelle, alors que l'effervescence régnait à cause de l'enquête et que de nombreuses personnes étaient présentes (journalistes, membres des forces de l'ordre, badauds…), un homme a foncé avec sa voiture sur un jeune garçon qui a pu se jeter sur le côté avant d'être renversé.

Une bande d'adolescents s'est rué sur l'automobiliste et une pluie de coups s'est abattue sur lui. Les pompiers de Pau ont mis fin aux violences en mettant cet individu à l'abri, mais il a tout de même été sérieusement blessé et souffrait d'un traumatisme crânien.