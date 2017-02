Pays-Bas: le train d'atterrissage saute, l'avion se retrouve couché sur le côté (VIDEO)

Des intempéries sévissent depuis quelques jours dans tous les Pays-Bas. Pluie et rafales de vents allant jusqu'à 120 km/h ont entraîné au niveau routier des bouchons importants et des accidents, et au niveau aérien de nombreuses annulations de vols ainsi que des retards. Tout l'ouest du pays était d'ailleurs en état d'alerte orange jusqu'à ce vendredi 24 au matin. Pris dans la tempête, le vol BE1284 de la compagnie aérienne Flybe, qui reliait Edinbourg à Amsterdam, a failli connaître un destin funeste.

Update: No people are injured. Flight operation is up and running again. — Schiphol (@Schiphol) 23 février 2017

Les 59 passagers de l'appareil ont eu une belle frayeur lorsque celui-ci s'est soudainement couché sur le flanc après un atterrissage raté, jeudi 23. En cause, une bourrasque de vent qui a empêché le pilote de maintenir l'avion suffisamment droit et le train d'atterrissage sous l'aile droite de l'avion qui a cédé quasiment instantanément après avoir touché la piste, selon le compte Twitter officiel de l'aéroport Amsterdam-Schiphol.

Tout le monde s'en est sorti sain et sauf, sans aucune égratignure. Les passagers ont pu être acheminés vers le hall central de l'aéroport en bus. Quelques uns ont pris le temps de prendre l'avion en photo pour partager cette mésaventure sur les réseaux sociaux.

Le trafic aérien, déjà perturbé à cause de la tempête, ne s'est pas trouvé beaucoup plus perturbé. Les autorités ont rapidement évacué la piste et les opérations de vols ont pu reprendre normalement à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol qui est, au passage, le troisième aéroport d'Europe en termes de fréquentation.

(Voir ci-dessous les images de l'avion au moment de la rupture d'atterrissage)