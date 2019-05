Pédophilie: 150 victimes dont un bébé, un réseau international démantelé

Interpol a annoncé ce jeudi avoir démantelé un réseau de pédophiles, parvenant ainsi à venir en aide à une cinquantaine d'enfants à travers plusieurs pays, et notamment en Thaïlande. Une centaine d'autres victimes doivent encore être identifiées et plusieurs hommes ont déjà été interpellés et pour certains condamnés.

L'organisation rassemblant 60 pays a notamment travaillé avec son équivalent européen Europol, la sécurité intérieure américaine, ainsi que les autorités bulgares et australiennes afin d'arriver à ce coup de filet.

Les investigations ont débuté sur le darkweb (espace d'Internet qui n'est pas référencé par les moteurs de recherche classiques et où foisonnent les business illégaux). Les enquêteurs ont commencé leur travail sur un site mettant en ligne de nombreux contenus pédopornographiques et rassemblant quelques 63.000 membres.

Les premières victimes ont pu être identifiées en 2017, ce qui a orienté l'enquête vers la Thaïlande et l'Océanie. Deux administrateurs du site, qui se sont filmés en train d'abuser chacun de plus d'une dizaine d'enfants, dont un bébé de 15 mois.

En tout, neuf personnes ont été arrêtées pour l'instant, notamment aux Etats-Unis où certains des pédophiles occupaient "des postes de confiance", selon Interpol. Certains ont déjà été condamnés à des lourdes peines allant jusqu'à 146 ans de prison.

L'opération a permis "d'envoyer un message clair à ceux qui abusent des enfants, participent à l'exploitation sexuelle des enfants et partagent ces images en ligne: Nous vous voyons, et nous vous traduiront devant la justice", a déclaré Interpol.

Selon les chiffres de l'organisation, 15 enfants victimes de pédophilie en ligne sont chaque jour identifiés et ajoutés à une base de données qui contient déjà plus de 17.500 noms.