Pédophilie en Australie: un rapport dénonce l'ampleur du phénomène dans le pays

Les mots sont glaçants. "Une tragédie nationale, perpétrée pendant des générations": C'est par ces termes qu'une commission d'enquête australienne a qualifié ce vendredi 15 les actes de pédophilie qui ont secoué le pays depuis plusieurs décennies.

La Commission d'enquête, mise en place en 2012, devait en effet répondre aux indignations de l'opinion publique choquée par plusieurs affaires pédophiles sordides. Se plongeant dans les données judiciaires, et s'ouvrant surtout aux témoignages, elle est arrivée à des chiffres effroyables. Pas moins de 15.000 personnes se sont signalées comme victimes, mettant en cause pas moins de 4.000 institutions. Au banc des accusés, des orphelinats, des clubs de sport, des associations pour la jeunesse et de nombreuses organisations catholiques.

Certaines conclusions de ce rapport –qui comporte 17 volumes– témoignent de l'horreur de ces actes pour lesquels les auteurs de l'étude admettent avoir renoncé à connaître "le chiffre exact". "Certaines institutions avaient de nombreux pédophiles qui agressaient de nombreux enfants (…) Le problème est tellement répandu, et la nature des crimes tellement odieuse, qu'il est difficile de le comprendre" explique le rapport.

La Commission avait déjà révélé quelques chiffres en février qui laissaient déjà entendre quelle serait la teneur des conclusions. Selon elle, 7% des religieux catholiques australiens ont, entre 1950 et 2010, été accusés d'abus sexuels. Dans l'Ordre des Frères hospitaliers de Saint-Jean de Dieu, ce chiffre monte même à… 40%. A la fin des années 1970, c'est le numéro trois du Vatican qui avait lui-même admis avoir failli dans la gestion d'affaires de religieux pédophiles dans l'Etat de Victoria (sud du pays).