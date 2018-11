Pédophilie: un troisième prêtre mis en examen en une semaine

Un prêtre officiant à Nantes a été mis en examen pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans, après s'être présenté samedi 24 au commissariat, a fait savoir mardi 27 le diocèse. Dans ce communiqué, l'évêque explique qu'"au cours d’un temps de repos dans une famille, ce prêtre a posé des gestes gravement inappropriés sur une adolescente", dont l'âge exact n'a pas été précisé.

Le mis en cause est décrit comme un Congolais "de 40 ans, prêtre Fidei donum RDC-Kinshasa, membre de la communauté de l’Emmanuel, exerçant son ministère sur la paroisse Sainte-Madeleine à Nantes depuis septembre 2016".

"Il appartient maintenant à la justice de suivre son cours", a déclaré Monseigneur Jean-Paul James, précisant avoir rencontré la jeune victime et sa famille "pour les écouter, leur exprimer ma douleur et ma tristesse", et avoir "signifié au prêtre qu’il ne pouvait plus exercer son ministère".

Le procureur de la République a fait savoir qu'un juge d'instruction avait été saisi et que le prêtre en question avait obligation de quitter la région de Nantes, interdiction d'entrer en contact avec des mineurs et devra se soumettre à une expertise psychologique. Il a également précisé que les faits lui avaient été rapportés par l'évêque dès qu'il les a appris.

Un signalement immédiat de la justice accompagné d'un communiqué qui illustre la nouvelle politique de l'Eglise de France sur les questions de pédophilie, mais qui reste confronter à des affaires -notamment le scandale Barbarin- dans lesquelles son silence est dénoncé.

En une semaine, il s'agit du troisième prêtre écroué ou mis en examen pour des faits de pédophilie (voir ci-après). Les deux autres affaires recouvrent en revanche des faits anciens. Les prêtres seraient restés en contact avec des mineurs pendant des années.

Ces affaires interviennent au moment où l'Eglise française vient de décider la création d'une commission indépendante pour "faire la lumière" sur les abus sexuels sur mineurs dans l'Église depuis 1950.