Pendant 5 jours, il reste la tête coincée dans un escabeau

L'affaire n'est pas banale et elle a dû être particulièrement éprouvante pour la victime. Un sexagénaire s'est coincé la tête dans les barreaux de son escabeau alors qu'il effectuait du bricolage à Mattaincourt dans les Vosges. Ne pouvant se libérer par lui-même il a dû attendre cinq jours l'arrivée des secours.

Comme l'explique L'Est républicain, qui révèle l'information, l'homme était train de bricoler dans sa salle de bains, perché sur son escabeau. "Malheureusement, ce dernier perd l’équilibre et chute. Mais, par on ne sait quelle contorsion, il va figer sa tête entre deux barreaux de l’escabeau", précise le quotidien.

La situation va même s'aggraver puisque sa tête va commencer à enfler et se bloquer encore plus, rendant impossible sa possibilité de se libérer seul. La victime n'a pas réussi à saisir son téléphone portable ni à prévenir les secours.

Le sexagénaire ne devra son salut qu'à une visite de sa sœur qui l'a retrouvé dans cette position embarrassante cinq jours plus tard. L'homme était heureusement encore conscient quoique fortement déshydraté.

Les secours sont rapidement arrivés sur place pour le prendre en charge avant de le transporter au centre hospitalier d’Épinal pour des examens complémentaires notamment dû au fait que sa tête n'a pas été correctement irriguée pendant ces quelques jours.