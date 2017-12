Père Noël justicier: Chris RS, un youtubeur habitué des délits?

Un youtubeur a créé le buzz vendredi 15 en dévoilant une vidéo où il assistait à un délit de fuite. Les faits s'était déroulés le mardi 12. Déguisé en père Noël, Chris RS comptait faire une vidéo spéciale pour les fêtes de fin d'année dans les beaux quartiers de Paris lorsqu'il a été le témoin d'un accident.

Sur la rue de Rivoli, une voiture avait renversé un piéton sous ses yeux avant de fuir les lieux. Le motard avait alors décidé de prendre en chasse la conductrice qui ne voulait visiblement pas s'arrêter. Tout comme elle, il a alors grillé des feux rouges et pris des voies à contresens dans des rues très fréquentées de la capitale.

Avec l'aide de policiers, eux aussi à moto, il avait finalement réussi à stopper la contrevenante en prenant de très gros risques. Il n'a semble-t-il pas été inquiété.

S'il a reçu de très nombreux messages de félicitation après cette vidéo qui a été vue plus d'un million de fois, certains internautes ont souligné que faire justice soi-même n'était pas forcément une bonne idée. Et ce même si le motard pensait faire le bien. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'il intervenait après un délit de fuite.

Au vu de ses nombreuses vidéos sur YouTube, le passionné semble ne pas être très regardant sur le code de la route. Ainsi dans une vidéo ou il testait un scooter, un Gilera Nexus 125ie pour les connaisseurs, il n'avait pas hésité à aller à plus de 120 km/h sur une route limitée à 70 km/h.

En novembre dernier, il n'avait pas non plus rechigné à faire une course avec la conductrice d'une Mercedes sur ce qui semblait être une route nationale plutôt fréquentée. Là encore, Chris RS avait roulé bien au-dessus des limites autorisées au milieu des autres automobilistes.

De nombreuses vidéos du genre son disponibles sur le compte de ce passionné de vitesse doublé d'un "justicier" lorsqu'il s'agit des infractions des autres. Entre décembre 2016 et novembre 2017, 3.167 personnes sont mortes sur les routes de France selon le baromètre ONISR du mois de novembre. Parmi eux, 688 motards.