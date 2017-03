Perpignan: 1,3 tonne de cannabis cachée dans un camion au milieu des salades (VIDEO)

Les douaniers de Perpignan ont fait une surprenante découverte dans le chargement d'un camion en provenance d'Espagne. Sur l'autoroute A9, ils ont intercepté dimanche 26 plus d'une tonne de cannabis dans ce véhicule qui se dirigeait vers le Sud de la France. Et à leur grande surprise, la drogue était cachée derrière des palettes remplies de salades. Au total, 39 sacs en tissu plastifié ont été extraits du camion. Ils contenaient 1.276 kilos de résine de cannabis.

La valeur de la drogue est estimée à près de 8,3 millions d’euros. Selon un communiqué de la douane, les faits se sont déroulés vers 23h. A bord, se trouvait un seul homme, le chauffeur. Les suites judiciaires ont été confiées au parquet de Perpignan.

Ce n'est pas la première fois ces dernières semaines qu'une grosse saisie a lieu. Le 3 février dernier, 1,4 tonne de résine de cannabis et d'herbe avait été saisie par les douaniers à la frontière franco-espagnole. C'est un chien, utilisé pour la détection de stupéfiants, qui avait donné l'alerte. Les sacs renfermant la résine de cannabis et l'herbe se trouvaient dans un imposant caisson métallique caché dans le véhicule. Ce dernier était enfoui sous trois machines enveloppées de film plastique et disposées sur des palettes.

Plus récemment, le 4 mars dernier, les douaniers toulousains avaient fait une belle prise lors d'un banal contrôle de routine: un camion de déménagement avait été intercepté au péage nord de Toulouse. Le véhicule ne contenait pas uniquement des meubles et des cartons. A l'intérieur se trouvait 380 kilos de cannabis pour une valeur marchande atteignant 967.000 euros.

(Voir ci-dessous la vidéo de la saisie):