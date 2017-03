Perpignan: 4 mois de prison avec sursis pour un SDF ivre qui a battu en public un chiot à coups de barre de fer

La scène s'était déroulée devant une foule médusée et terrifiée face à la violence déchaînée sur l'animal. Un sans domicile fixe a été reconnu coupable lundi 13 et condamné à quatre mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour avoir brutalement battu son chien, et s'être acharné sur son compagnon de misère.

C'est sur le parking d'un supermarché, un jour de forte affluence, que les faits se déroulent. Le SDF s'y trouve avec son chien, un berger malinois d'environ six mois. L'animal est directement attaché au sac à dos de son "maître". Pour une raison indéfinie, mais très probablement due à l'alcool que l'homme avait consommé en grande quantité, l'individu se saisit d'une barre de fer de 50 centimètres de long et commence à battre l'animal gémissant sous les coups de l'arme qui s'abat sur lui. Le malheureux chiot, attaché, ne peut éviter en effet la violence exercée par l'homme dont il est le compagnon.

Après cette première attaque, l'individu totalement ivre –il déclarera à la barre n'avoir aucun souvenir de l'épisode– frappera la bête déjà meurtrie à coups de poings et de pieds. Effrayés dans un premier temps par la violence aveugle sur la malheureuse bête, plusieurs témoins se ressaisissent et se précipitent sur l'agresseur pour faire cesser les coups. Une hôtesse de caisse, elle, détachera le jeune chiot pour le mettre à l'abri. Celui-ci est visiblement choqué mais ne présentent pas de blessures graves.

Outre la prison avec sursis, le SDF a été condamné à une amende de 1.000 euros. Il lui est également interdit de détenir un animal. La Société protectrice des animaux s'était portée partie civile dans cette affaire.