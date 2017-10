Perpignan: un homme tire "une dizaine" de coups de feu près d'une école, panique dans l'établissement

Les enfants et le personnel de l'école Ludovic Massé ont craint le pire. Un homme a été interpellé après avoir tiré des coups de feu à proximité d'une école publique regroupant des classes de maternelle et primaire, ce mardi 3 au matin dans le quartier Porte d'Espagne de Perpignan. Aucune victime n'est à déplorer.

Il était aux alentours de 6h30 lorsque les premières détonations ont retenti, selon des témoignages cités par France Bleu Roussillon. Certains évoquent même une "dizaine de coups de feu entre 6h30 et 7h30".

Si le quartier s'éveillait encore à cette heure-ci, des enfants et du personnel étaient déjà présents dans l'enceinte de l'école Ludovic Massé, pour la garderie. Un "affolement généralisé" a alors gagné les tout-petits et leurs enseignants, rapporte la radio. L'établissement a même été fermé pendant de longues minutes par les forces de l'ordre.

Le domicile du tireur a été très vite identifié. Situé à une centaine de mètres seulement de là, le petit pavillon d'allure anodine abritait un homme connu de la justice pour ses antécédents. Mais aussi identifié pour ses troubles psychiatriques.

Immédiatement les policiers ont convergé vers les lieux et encerclé le suspect. Celui-ci les aurait alors mis en joue et aurait même tiré en l'air. Toutefois, après négociation, il a fini par se rendre sans violence et a été interpellé. Aucune trace d'éléments suspects (autres armes, explosifs...) n'a par ailleurs été découvert à son domicile, selon L'Indépendant. Plus de peur que de mal.