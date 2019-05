Perpignan: un homme tente de jeter un enfant d'un pont

Un homme est activement recherché dans les alentours de Perpignan depuis vendredi. Il est soupçonné d'avoir tenté de tué un enfant âgé d'une dizaine d'années.

Les faits se sont produits vers 17h50. Le principal suspect aurait agressé un enfant avant de tenter de le jeter du haut d'un pont situé sur l'avenue Emile Roudayre, entre le quartier des Platanes et le palais des expositions expliquait Midi Libre.

Des témoins sont intervenus et l'homme a alors pris la fuite, laissant l'enfant sain et sauf.

L'alerte a immédiatement été donnée et les témoins de la tentative de meurtre ont pu donner un signalement précis aux forces de l'ordre.

Un portrait-robot a même pu être établi. L'homme recherché mesure environ 1,70 m, de type européen, il est de corpulence normale et a des yeux foncés et des cheveux grisonnants. Agé entre 30 et 40 ans, il portait un sac banane noir avec l'inscription "The Forth". Dernier détail précieux: l'homme ne parlerait pas très bien français et serait originaire des pays de l'Est.

Les forces de l'ordre appellent "toute personne susceptible de fournir des informations aux enquêteurs est priée de contacter l’hôtel de police de Perpignan au 04 68 35 70 00".