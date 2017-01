Phalsbourg: un jeune homme flashé à 200 km/h... en revenant d'un stage de récupération de points de permis

Visiblement la leçon n'avait pas eu l'effet escompté. Un jeune Mosellan s’est fait flasher vendredi 13 à 200km/h sur l’autoroute A4 au niveau de Phalsbourg à la limite entre l’Alsace et la Lorraine. C'est avec stupéfaction et perplexité que les gendarmes qui l'ont interpellé un peu plus loin ont pu constater que le jeune homme revenait tout juste d'un... stage de récupération de points du permis de conduire. Il a expliqué aux militaires "être pressé de rentrer chez lui".

Titulaire d'un permis de conduire probatoire de moins de trois ans, il était censé rouler à une vitesse maximum de 110 km/h sur autoroute, au lieu de 130km/h, soit un excès de vitesse de plus de 90km/h. Il s'est donc vu immédiatement retirer son permis de conduire. Il devra de plus se présenter devant le tribunal correctionnel de Saverne dans le Bas-Rhin en mars prochain.

La justice devrait selon toute vraisemblance le priver de sa licence de conduite pour plusieurs mois avec un retrait de cinq ou six points sur son futur permis, qu'il devra récupérer à la suite de plusieurs stages de récupération. De qui lui donner le temps de réfléchir et de retenir, on l'espère, la leçon.

Dimanche 15, c'est une automobiliste qui s'est vu retirer son permis de conduire après un excès de vitesse à 181km/h à Saint-Gaudens, au sud de Toulouse, alors que la vitesse était limitée à 110 km/h en raison des conditions pluvieuses. Sur le siège passager, les gendarmes ont eu la surprise de trouver un bébé de cinq mois. "Elle se dépêchait afin de lui donner à manger" ont expliqué les forces de l'ordre. Autres surprise, le concubin de la conductrice conduisait juste derrière elle. Il s’est fait flasher à la vitesse de 163 km/h.