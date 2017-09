Pierrelatte: une quinquagénaire renverse une femme enceinte et ses deux enfants, le plus jeune grièvement blessé

Une famille a été renversée par une voiture à Pierrelatte (dans la Drôme) ce mardi 5 au matin, vers 8h30, alors qu'elle se trouvait à pied sur le chemin de l'école. Une femme de 55 ans n'a pu éviter la mère de famille, qui attend un bébé, et ses deux enfants de 4 et 7 ans qui traversaient la route. Selon Le Dauphiné Libéré, la conductrice qui a provoqué l'accident était en état de choc après le drame et aurait expliqué aux autorités avoir été éblouie par le soleil.

Le plus jeune des enfants a été grièvement blessé. Il a été héliporté en urgence par l'hélicoptère du Samu 26 vers le centre hospitalier de la Timone à Marseille. Il aurait le fémur cassé. Sa mère et son grand frère (ou sa grand sœur, car on ne connaît pas le sexe des enfants) ont eux été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transportés au centre hospitalier de Montélimar pour subir des examens de contrôle, a précisé France Bleu-Drôme-Ardèche. A noter que la mère est tombée mais n'a pas été percutée par la voiture.

L'automobiliste a également été prise en charge par les secours. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie pour établir les circonstances exactes de l'accident et vérifier les dires de la quinquagénaire.

Selon les premiers éléments récoltés par les gendarmes, la famille traversait bien sur un passage piéton quand elle a été percutée. Un test d'alcoolémie a été effectué sur la conductrice et s'est révélé négatif. Les gendarmes doivent encore procéder à plusieurs interrogatoires pour comprendre ce qu'il s'est passé.