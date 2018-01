Des pilotes se disputent en plein vol et abandonnent le cockpit de l'avion

La compagnie indienne Jet Airways a annoncé ce jeudi 4 qu'elle avait suspendu deux de ses pilotes en attendant les conclusions d'une enquête interne. Lors d'un vol entre Londres et Bombay lundi 1er janvier, une altercation les avait amené à quitter tous les deux le cockpit de l'appareil.

Selon le Times of India, l'incident serait arrivé peu de temps après le décollage du Boeing, qui transportait plus de 300 passagers. Lors d'une dispute entre le copilote et la pilote de l'appareil, l'homme a giflé sa collègue. Choqué et en larmes, la femme est alors partie du cockpit laissant le commandant seul.

A voir aussi: 2017, année la plus sûre pour le transport aérien

"Peu après que l'avion ait décollé les deux pilotes ont eu une dispute. Le copilote a giflé la femme commandante et elle a quitté le cockpit en larmes. (…) L'équipage a essayé de la réconforter et de la renvoyer dans le cockpit, en vain. Le copilote aussi appelait l'équipage à l'interphone en leur demandant de faire revenir la deuxième pilote", a expliqué une source au média indien.

Les membres de l'équipage n'arrivant vraiment pas à la raisonner, c'est le copilote qui est alors lui aussi sorti du cockpit, le laissant vide, pour la faire revenir: "une violation flagrante avec les règles de sécurité", bien qu'elle ait été brève.

Mais après être retournée dans le cockpit, la pilote a à nouveau été prise à partie par son collègue et une bagarre a à nouveau éclaté. Elle est donc ressortie à nouveau, laissant encore une fois le copilote seul aux commandes.

Bien que les membres de l'équipage aient été "effrayés" par cette deuxième altercation, ils ont à nouveau demandé à la pilote de retourner dans le cockpit et de "conduire l'avion en sécurité jusqu'à destination". La pilote a alors finalement repris sa place aux commandes de l'avion et celui-ci est arrivé à l'heure prévue en Inde.