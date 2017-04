"Pique-nique au Struthof": une enquête ouverte après la publication sur Facebook d'un événement polémique

L'événement était, à la base, d'un mauvais goût certain. Il a dérapé, sur la toile, en injures antisémites qui pourraient générer des suites judiciaire.

Sur son compte Facebook, un certain "Dash Rainbow Mlp" qui apparaît masqué sur sa photo de profil (mais paraît visiblement assez jeune) illustrant sa page qui n'est aujourd'hui plus disponible, proposait un événement pour le moins glauque: l'organisation d'un pique-nique (et d'une visite) au Struthof, le seul camp de concentration installé sur le sol français, en Alsace.

La proposition n'avait pas pour but de développer sa culture historique. L'auteur, qui assure que tout ce qu'il écrit "est à prendre au second degré" a surtout été débordé par de très nombreux commentaires ouvertement antisémites depuis la publication du post le 19 mars.

Le consistoire israélite du Bas-Rhin, qui a signalé la page dès le 20 mars, a expliqué avoir relevé des commentaires comme "on espère que les chambres à gaz fonctionnent encore" ou "il paraît que c'est un restaurant 22.000 fois étoilés" en référence aux 22.000 personnes qui y ont perdu la vie juifs et résistants.

Visiblement dépassé, l'organisateur a annulé l'événement et a publié un message d'excuses avant que sa page devienne inaccessible. Il tente une justification qui semble confirmer son jeune âge: "Au tout début, l'événement était un événement sérieux dans le but de rappeler aux personnes externes de mon établissement scolaire qu'il y avait une sortie organisée dans le camp de concentration et par conséquent ramener un pique-nique personnel (…) Je ne suis ni xénophobe, ni raciste, ni antisémite".

Pour l'avocat du consistoire, Raphaël Nisand, les excuses ne passent pas, comme il l'explique à France Bleu: "L'organisateur a présenté de vagues excuses, absolument pas crédibles" assurant que les promoteurs du pique-nique morbide étaient "très fiers de leur antisémitisme forcené puisqu'ils ont publié et re-publié cet événement!". Il confirme qu'une suite judiciaire sera donnée à cette affaire, en commençant par une identification précise des organisateurs et des commentateurs.

Le camp de Natzweiler-Struthof a été créé en 1941, et n'était stricto sensu pas en France puisque l'Alsace avait été annexée par l'Allemagne après la défaite française. Après la guerre, le camp a servi dans un premier temps de centre de détention pour les prisonniers de guerre et les collaborateurs, avant de devenir un centre historique en 1950.