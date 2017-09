Plérin: EDF coupe le courant d'une sexagénaire, elle ne peut plus utiliser son fauteuil électrique

Depuis qu'elle n'a plus de courant à son domicile, elle vit un enfer. Atteinte de myopathie, une habitante de Plérin (Côtes-d'Armor) de 60 ans ne peut plus utiliser son fauteuil roulant faute d'électricité et ce, en raison de plusieurs factures impayées. Face à cette situation, elle a donc essayé de joindre à plusieurs reprises son fournisseur mais la réponse d'EDF n'a pas été celle espérée: "débrouillez-vous".

Selon les informations rapportées par Ouest-France, la sexagénaire a d'ores et déjà payé 173 euros en septembre suite à plusieurs courriers de relance. Mais cette somme ne suffit visiblement pas pour rétablir l'électricité. "EDF me réclame encore 149 euros. Mais je ne les ai pas!", a-t-elle confié au quotidien précisant qu'elle vivait actuellement au-dessous du seuil de pauvreté "comme beaucoup d'autres handicapés". En effet, son compte en banque ne lui permet pas d'être à l'aise financièrement: avec 810,89 euros d'allocation adulte handicapé (AHH) mensuel, elle ne parvient pas à boucler ses fins de mois. "C’est indigne!", s'est-elle offusquée précisant qu'elle pouvait seulement "ramper" jusqu'au 6 octobre, la date de son prochain versement.

Interrogé sur cette affaire, EDF s'est défendu, expliquant qu'elle avait été prévenue depuis longtemps et qu'il ne s'agissait pas d'une décision prise à la dernière minute. "Ses impayés s’accumulent depuis la fin de la trêve hivernale. Nous avons établi un échéancier avec elle mais elle ne le respecte pas. Nous l’avons aussi orientée vers les services sociaux", a déclaré le fournisseur. Et d'ajouter: "On ne coupe pas l’électricité comme ça. C’est vraiment une mesure de dernier ressort. Mais nous allons refaire le point sur ce dossier".

Comme le rappelle le site de l'administration française, l'allocation adulte handicapé, qui sera revalorisée de 50 euros dans un premier temps en décembre 2018, est une aide attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité d'âge, de résidence et de ressources. Elle est accordée sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.