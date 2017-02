Poitiers: un automobiliste écrase un chien, ses maîtres le menace avec une arme blanche et lui extorque 1.200 euros

Deux jeunes âgés de 18 et 19 ans ont été arrêtés et placés en garde à vue lundi 20 à Poitiers (Vienne) après l'agression d'un automobiliste. Ce dernier venait de percute un American Staffordshire qui a déboulé subitement sous ses roues au petit matin. L'animal n'a pas survécu au choc et est décédé sur le coup.

Le conducteur de véhicule incriminé s'est alors arrêté et est descendu de son véhicule. Il s'est alors retrouvé nez à nez avec cinq jeunes gens dont le propriétaire du défunt chien. Très rapidement le ton monte entre le l'automobiliste et le groupe. Deux des jeunes ont alors réclamé 2.500 euros à titre de dédommagement pour la perte de l'animal. Essuyant un refus, les deux agresseurs menacent alors ce commerçant de 51 ans avec un couteau.

Ce dernier a fini par obtempérer sous la contrainte et s'est rendu avec ses agresseurs au distributeur de billet pour retirer la somme exigée a précisé France Bleu Poitou. Le conducteur s'est exécuté mais n'a pu retirer que la somme de 1.200 euros, ce qui a visiblement satisfait les jeunes qui ont alors pris la fuite.

L'homme agressé a alors prévenu les policiers pour leur faire part de sa mésaventure. Munis du signalement des agresseurs ces derniers se sont rapidement mis à leur recherche et n'ont pas tardé à mettre la main dessus. Il s'agit de deux hommes de 18 et 19 ans, déjà connu défavorablement des services de police.

L'argent extorqué au commerçant a pu être récupéré par les policiers. Les deux suspects ont été placés en garde à vue.