Polémique: la Suède refuse l'asile à une femme afghane de 106 ans (photo)

C'est une décision qui fait polémique, et les critiques sont largement centrées autour de l'absence de considération du profil de la demandeuse. L'agence Associated Press rapporte que la Suède a en effet décidé de ne pas accorder l'asile politique à Bibihal Uzbeki, une femme de nationalité afghane. Or, l'intéressée présente une particularité, certes assez rare chez les migrants: elle est âgée de 106 ans.

Selon les défenseurs locaux de la cause des réfugiés, la Suède n'a fait qu'appliquer les critères standards sans considération du caractère particulier du profil de Bibihal Uzbeki. "En règle générale, un âge avancé n'est pas une condition en soi pour obtenir l'asile", ont ainsi expliqué les autorités suédoises. Elles n'ont pas fait exception. De plus, le fait de venir d'Afghanistan n'a pas joué en la faveur de la centenaire, le pays n'étant pas considéré comme "suffisamment dangereux" pour permettre un meilleur examen de sa demande (comme pourrait l'être la Syrie par exemple).

When Bibihal Uzbeki heard her request was denied, her health deteriorated & she suffered a debilitating stroke. https://t.co/y7SQdc39Zn — Suraia Sahar (@suraiasahar) 5 septembre 2017

La femme habite aujourd'hui avec une partie de sa famille –11 personnes précisément– à Hova, dans le centre du leur pays, après avoir quitté l'Afghanistan et avoir passé huit ans en Iran. Bibihal est la première de la famille à recevoir une réponse –négative donc– des autorités suédoises. Selon la législation locale, elle a droit à trois appels pour essayer d'inverser la décision. Elle vient d'ailleurs de déposer le premier.