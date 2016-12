Polémique: Un youtubeur prétend s'être fait expulser d'un avion pour avoir parlé arabe au téléphone (VIDEO)

Est-ce un canular fort bien mené, quoique d’un goût douteux, ou un scandale de l’intolérance qui s’est déroulé à bord du vol Delta Airlines au départ de Londres et à destination de New-York le mercredi 21?. Un passager américain, Adam Saleh, prétend –vidéo à l’appui– avoir été débarqué "manu militari" du vol. La cause? Il a parlé arabe au téléphone, ce qui a été entendu par d’autres passagers qui ont été pris de panique et ont alerté le personnel de bord.

Selon la version de l’intéressé, alors que son vol se préparait à décoller, il échange quelques mots sur son portable avec sa mère qui ne parle pas anglais et ne comprends que l’arabe. Dans l’avion, visiblement complet, des passagers se plaignent d’être "mal à l’aise". Du personnel au sol, en gilet jaune, intervient alors pour faire sortir sous la contrainte Adam Saleh –ainsi qu’un ami qui l’accompagnait–, sous le quolibets et la satisfaction apparente de plusieurs passagers, pendant que d’autres interviennent à l’inverse pour exprimer leur désapprobation. D’autres enfin détournent le regard pour ne pas assister à l’altercation. Adam Saleh a ensuite été enregistré sur un autre vol d’une autre compagnie pour rallier New-York.

Problème: Adam Saleh n’est pas un inconnu sur Internet. Il s’est fait une petite spécialité qui a fait sa renommée, notamment sur YouTube, celle d’organiser des canulars avec une prédilection pour les avions et les aéroports. Ceux-ci sont d’ailleurs d’une portée humoristique plutôt discutable. Adam Saleh s’est ainsi déjà filmé portant un keffieh sur la tête et surjouant les stéréotypes de "l’arabe". Dans une autre vidéo, il s’est "amusé" à faire, toujours dans un avion, un compte à rebours à voix haute en arabe pour provoquer l’angoisse des passagers l’environnant. Dans une dernière vidéo enfin, il a prétendu avoir pu embarquer dans un avion… en rentrant par la soute à bagages, ce qui s’est avéré finalement faux. La thèse donc du canular, ou de l’altercation volontairement provoquée pour faire le "buzz" est donc loin d’exclue.

Seule certitude, il s’est bel et bien passé quelque chose dans cet avion Delta Airlines, et la compagnie n’était en rien complice d’un canular éventuel. Cette dernière se retrouve même particulièrement gênée de la tournure des événements, indiquant dans un communiqué laconique qu’elle "prenait les accusations de discrimination très au sérieux" et que sa "culture exige de traiter les autres avec respect".

(Voir ci-dessous la vidéo tournée par Adam Saleh, et publiée sur son compte Twitter, du moment où il se fait expulser de l'avion)

We got kicked out of a @Delta airplane because I spoke Arabic to my mom on the phone and with my friend slim... WTFFFFFFFF please spread pic.twitter.com/P5dQCE0qos

— Adam Saleh (@omgAdamSaleh) 21 décembre 2016