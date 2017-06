Polyamoureux: un mariage entre trois hommes autorisé par la justice

C'est une première pour ce pays d'Amérique latine. La Colombie, où le mariage homosexuel est autorisé depuis 2016, a officiellement reconnu début juin une famille composée de trois hommes à Medellin, la deuxième plus grande ville du pays.

"Nous voulions officialiser notre foyer, notre famille. Il n'y avait rien de solide légalement qui nous reconnaissait en tant que famille", a déclaré Victor Hugo Prada, un des membres de cette union, dans une vidéo diffusée lundi. "Nous sommes une famille, une famille +polyamoureuse+. C'est la première fois en Colombie", s'est-il réjoui.

Leur union "polyamoureuse" a été possible grâce à la "trieja", un régime patrimonial reconnu légalement en Colombie. Cette triple relation est constituée d'un éducateur physique et d'un journaliste, qui avait formé le premier couple gay marié du pays en 2000, et d'un acteur. Le trio, officiellement unis pour la vie, souhaite maintenant fêter l'événement comme il se doit, lors de leur cérémonie de mariage, qu'ils ont déjà commencé à préparer.

Bien que ce type d’union soit fréquent, c’est la première fois "qu’il est légalisé", a expliqué German Rincon Perfetti, avocat de l’association LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, trans et intersexuels). "C’est une reconnaissance que d’autres types de familles existent", a-t-il estimé.

Ce pays sud-américain autorise également les couples homosexuels à adopter des mineurs, qu’ils soient ou non les enfants biologiques de l’un des membres du couple.