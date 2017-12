Pont-de-Beauvoisin: le sapin de Noël en hommage à Maëlys brûlé (photo)

La commune de Pont-de-Beauvoisin (Isère), déjà hantée par la disparition de la petite Maëlys, a dû faire face dans la nuit de dimanche 24 à ce lundi 25 à ce que la mère de la fillette a décrit comme "la bêtise humaine". Un sapin de Noël ,installé en hommage à la fillette près de la salle des fêtes où elle a été vue pour la dernière fois, a été brûlé dans la nuit.

Il avait été placé là à l'initiative de la tante de l'enfant avec le concours de plusieurs proches et de nombreux bénévoles y avaient déposé des bougies, fleurs et messages de soutien, relate France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. La banderole estampillée "La vérité pour Maëlys" ne pouvait laisser de doute sur l'aspect commémoratif de l'arbre de Noël.

Jennifer Cleyet Marrel, la mère, n'a pas pu retenir sa colère en partageant une photo du sinistre sur sa page Facebook désormais entièrement consacrée à sa fille. "Voilà une fois de plus la bêtise humaine, bande de psychopathes. Brûler le sapin de Maelys le jour de Noël. Vous allez crever en enfer", a-t-elle écrit.

L'enquête sur la disparition de Maëlys a pris une nouvelle tournure depuis quelques jours, le principal suspect Nordahl Lelandais étant soupçonné d'autres meurtres. Mais cela n'a pas permis d'avancer sur le sort ou la localisation de l'enfant.

Près de trois mois après la disparition, dans la nuit du 26 au 27 août dernier, le village et sa région restent donc très marqués par l'affaire et ses conséquences au quotidien. Comme le révélait France-Soir, des tensions sont apparues entre les proches de Maëlys et la famille de Nordahl Lelandais.

Ce dernier est désormais suspecté d'être impliqué dans la mort d'Arthur Noyer, un militaire de 24 ans dont des restes ont été retrouvés en septembre dernier. L'analyse des téléphones portables et de la vidéosurveillance ont permis au enquêteur qu'il avait fait un "trajet commun" avec le suspect la nuit de sa disparition, en avril dernier.