Pont-Scorff: un bébé de deux ans se noie dans une piscine privée malgré sa bouée

Un dramatique accident est survenu samedi 10 dans la commune de Pont-Scorff, non loin de Lorient dans le Morbihan. Un bébé de deux ans s'est noyé dans une piscine privée à l'occasion d'une réunion de famille.

Le bambin et ses parents, originaires des Côtes-d'Armor, se trouvaient en visite chez des proches. Selon les informations de Ouest-France, la petite victime aurait échappé à la vigilance des adultes et serait tombée dans la piscine familiale, alors qu'elle se trouvait dans le jardin avec d'autres enfants, âgés de deux à dix ans. Les parents, qui se trouvaient à proximité, sont intervenus dans la minute et ont plongé dans l’eau. L'enfant portait une brassière avec des flotteurs qui se sont révélés inefficaces.

Les parents ont immédiatement alerté les secours qui sont arrivés rapidement sur les lieux du drame. Pendant de longues minutes, les pompiers d'Hennebont ont tenté de réanimer la victime par des massages cardiaques, en vain. Avant leur arrivée, un voisin avait prodigué les gestes de premiers secours.

Les premiers éléments de l’enquête menée par la brigade de gendarmerie de Pont-Scorff ne laissent apparaître aucun manquement en termes de norme de construction de la piscine ou de dispositifs de sécurité.

Sur son compte Facebook, la gendarmerie du Morbihan a tenu à rappeler quelques règles de sécurité pour éviter de nouveaux drames de ce genre.