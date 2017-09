Portrait - Mélodie Massé, future maman tuée sauvagement à son 8e mois de grossesse à Ustaritz (photo)

Elle avait 23 ans et allait devenir maman. Mélodie Massé a été assassinée mercredi 13 dans des conditions qui restent encore à éclaircir, mais sa mort a été brutale: la malheureuse qui en était à son huitième mois de grossesse lorsqu'elle a été ligotée, battue et étouffée avec un bâillon, après avoir eu les poignets et les chevilles entravés. Elle avait aussi les yeux bandés. Il n'y avait pas de traces d'effraction dans la maison.

La jolie jeune femme était étudiante dans une école d'infirmière, l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Florence Nightingale Bagatelle à Talence près de Bordeaux. Originaire de Béziers, elle s'est installée dans un appartement aménagé dans la maison d'Ustaritz où habite aussi sa mère (absente au moment des faits).

Une autopsie a été pratiquée sur Mélodie et a mis en lumière les causes de la mort: "syndrome asphyxique majeur, avec obstruction des voies aériennes supérieures" causée par l'obstruction des voies respiratoires. Les légistes bordelais qui ont examiné la dépouille ont constaté des "lésions traumatiques" sur le crâne ainsi qu'une fracture du nez. Aucune conclusion sur d'éventuels sévices sexuels (l'information comme quoi la jeune femme aurait été retrouvée nue n'a pas été confirmée) n'a été communiquée.

Mélodie avait été auparavant lycéenne de l’établissement Saint-Thomas d’Aquin à Saint-Jean-de-Luz. Elle était en couple (des photos datées de février 2017 les montrent ensemble) avec Olivier Den –Olivier Espagne de son vrai nom– un aspirant comédien qui a participé à une émission de téléréalité estivale intitulée 10 couples parfaits. L'homme a été entendu par les enquêteurs, mais n'est pas officiellement suspecté. C'est lui qui a appelé les secours pour annoncer qu'il avait découvert sa compagne massacrée. Il a été pris en charge psychologiquement à l'hôpital de Bayonne.