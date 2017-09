Portrait - Olivier Den ("10 couples parfaits"), étudiant en sophrologie et comédien qui a découvert sa compagne morte et bâillonnée (photo)

Il est celui qui a appelé les gendarmes vers 21h30 mercredi 13 à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques) pour décrire l'horreur: la découverte de sa compagne Mélodie Massé enceinte de huit mois morte sur son lit, étouffée par un bâillon, les yeux bandés et les poignets et chevilles entravés.

Olivier Den –Olivier Espagne de son vrai nom– a été hospitalisé aux urgences à Bayonne et pris en charge par une cellule psychologique lors de l'intervention des forces de l'ordre qui ont débuté l'enquête sur le meurtre de la malheureuse jeune femme de 22 ans.

Olivier Den a expliqué, selon les éléments rapportés par le procureur de la République de Bayonne, être le père de l'enfant. Agé de 24 ans, Olivier est étudiant en sophrologie à Bordeaux et essaye en parallèle à cette activité de percer dans le monde du spectacle, comme acteur ou mannequin.

#newlook #barber #weekend #madamemoustache Une publication partagée par Olivier Den (@olivier_den) le 12 Mai 2017 à 7h44 PDT

L'homme n'est pas un inconnu des téléspectateurs les plus avisés. Il est en effet apparu dans l'émission de télé-réalité 10 couples parfaits, diffusée sur NT1 entre le 3 juillet et le 31 août. Dans ce programme, 10 hommes et 10 femmes devaient trouver au gré de pérégrinations amoureuses dans un espace clos (une villa en l'occurrence) leur partenaire "idéal" défini par la production à partir de tests "scientifiques" que les "candidats" avaient passé en amont de l'émission, qui a été tournée en 2016.

Oliver "Den" Espagne est originaire de Saint-Jean-de-Luz et est investi dans le milieu asociatif à dominante sportive, notamment dans l'association Zurekin qui vient en aide aux sportifs handicapés suite à un accident dans la pratique d'une activité physique.