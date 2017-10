Procès d'Abdelkader Merah: Me Dupond-Moretti, qui défend l'accusé, dénonce des menaces de morts sur ses enfants

Nouvelle journée d'extrême tension au procès d'Abdelkader Merah, frère du tristement célèbre terroriste Mohammed Merah, accusé, entre autres, de "complicité d'assassinats terroristes" " et de Fettah Malki, jugé pour les mêmes faits.

L'avocat d'Abdelkader Merah, Me Eric Dupond-Moretti, a dénoncé ce jeudi 5 lors de l'audience contre la cour d'assises de Paris une lettre anonyme proférant des menaces de mort contre ses enfants. "J'ai reçu ce matin une lettre qui me met dans un état particulier parce qu'on promet une balle dans la tête à chacun de mes enfants", a-t-il expliqué.

"Si Merah sort, tu vas manger cher. Tes enfants vont avoir la même chose que les enfants de l'école Ozar Hatorah, une balle dans la tête", précise la missive de menace reçue par le conseil de l'accusé.

"Un site a été créé sur Internet, intitulé Dupond-Moretti va manger cher. Nous vivons dans l'une des plus anciennes et des plus belles démocraties du monde. Personne ne peut remettre en cause le fait qu'on puisse défendre un homme. Je défends Abdelkader Merah, pas une cause, et c'est un honneur. Je ne me suis jamais senti autant avocat qu'aujourd'hui", a déclaré Me Dupond-Moretti.

Le président du tribunal a été très sensible à ses révélations et a assure la 'avocat que la cour "condamnait" ses courriers se disant convaincu que des poursuites seront diligentées.

Abdelkader Merah soupçonné d'avoir été associé à des actes préparatoires aux tueries de trois militaires, d'un enseignant et de trois enfants d'une école juive. Il est aussi accusé d'avoir participé au vol du scooter utilisé par Mohamed Merah pour se déplacer sur les scènes de ses crimes. Quant à Fettah Malki, on lui reproche d'avoir fourni un gilet pare-balle et l'arme utilisée par le tueur pour se livrer ses attentats meurtriers, un pistolet-mitrailleur de type UZI.