Provence-Alpes-Côte d'Azur: polémique sur la fin de la gratuité des autoroutes Vinci pour les pompiers, l'entreprise dément

Dès dimanche 1er octobre les pompiers de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur seront des automobilistes comme les autres. C'est en tout cas ce que le SDIS du Var a compris.

Var-Matin révèle ce vendredi 29 que le Service d'incendie et de secours du Var (SDIS 83) a reçu une lettre informant la présidente du conseil d'administration de l'organisation de la nouvelle. Lors d'une réunion publique jeudi 28, Françoise Dumont a laissé éclaté sa colère.

"On a appris par courrier et sans explication aucune que Vinci supprimait la gratuité accordée à l'année aux camions feux de forêt. Qu'une entreprise du CAC 40 qui distribue chaque année des dividendes à ses actionnaires facture les badges de ceux qui sauvent des habitations et des vies est inadmissible! Les pompiers n'utilisent pas leurs camions feux de forêt pour aller au supermarché! Je suis une présidente en colère", a-t-elle déclaré à l'assistance.

Françoise Dumont a appelé ses camarades des cinq autres départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à dénoncer la décision de l'entreprise Vinci Autoroutes. La polémique a vite éclaté. Christian Estrosi, président de la région, est lui même monté au créneau sur Twitter. Un message qui n'est pas passé inaperçu et auquel le PDG de l'entreprise concernée a répondu.

Je démens! Le seul changement est que les cartes magnétiques ont été remplacées par des badges! — Pierre Coppey (@PierreCoppey) 29 septembre 2017

Mais il semblerait que la lettre de Vinci Autoroute ait été mal comprise par les différents services. En tout cas, un communiqué publié sur le réseaux social ce vendredi en fin de matinée dément la fin de la gratuité pour les pompiers.

Mise au point de VINCI Autoroutes. pic.twitter.com/h3zKCi0TcJ — VINCI Autoroutes (@VINCIAutoroutes) 29 septembre 2017

"La seule évolution intervenant au 1er octobre 2017 concerne le support, qui est modernisé". Les badges de télépéage utilisés par les administrations seront simplement changés. "Vinci Autoroutes tient à préciser que les règles de gratuité applicables aux pompiers sur autoroute n'ont pas changé, et ne changeront pas au 1er octobre", expliquait aussi le texte.