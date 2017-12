Pyrénées-Atlantiques: un cheminot sauve les passagers d'une voiture bloquée sur un passage à niveau

Ils ont été sauvés in extremis. Les deux passagers d'une voiture, bloquée sur un passage à niveau, ont été secourus par un cheminot juste avant qu'un train de marchandise ne détruise leur véhicule. Les faits se sont déroulés à Boucan, dans les Pyrénées-Atlantiques, jeudi 28.

Il était environ 19h30 lorsque l'automobiliste et son passager se sont engagés sur ce passage à niveau. Les barrières étaient alors ouvertes et rien ne les empêchait de traverser les rails selon France Bleu.

Sauf qu'à cet instant, alors qu'ils étaient au beau milieu de la voie, leur véhicule s'est bloqué. Le passager est alors descendu du véhicule et l'a poussé pour le dégager du passage à niveau. C'est à ce moment qu'un cheminot qui rentrait du travail les a aperçus. Daniel leur a alors fait comprendre qu'il fallait sortir de la voie et y laisser la Toyota.

Mais le chauffeur de la voiture voulait à tout prix la sortir du passage à niveau. L'agent SNCF les a finalement agrippés et évacués "de force" de la voie alors qu'une sonnette retentissait, signe qu'un train était à l'approche.

Et il a bien fait: quelques instants plus tard, la voiture était trainée sur plusieurs centaines de mètres et complètement déchiquetée par un convoi de marchandises long de 700 mètres et composé de 40 wagons.

L'incident, qui n'a fait aucun blessé grâce au cheminot, a entraîné une perturbation du trafic entre Bordeaux et Hendaye. Celui-ci a été rétabli dès ce vendredi 29 au matin.